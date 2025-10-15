Le grand cours de cocktails

Mixer, doser, zester, piler, verser, shaker, mélanger, aérer... Suivez les techniques, les conseils et les astuces de barmen professionnels pour élaborer vos cocktails, des plus simples aux plus originaux. Un cours complet pour connaître toutes les astuces de barman - Toutes les techniques expliquées en pas à pas - Un panorama des ingrédients indispensables - 145 recettes expliquées et illustrées pour réaliser les cocktails classiques, classées en trois niveaux de difficulté - Un abécédaire visuel de 300 recettes complémentaires - Des recettes de cocktails 100% français - Nouveauté : plus de 40 recettes de mocktails !