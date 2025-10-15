Inscription
L'effet boule de neige

Joris Chamblain

L'adaptation en roman graphique de l'irrésistible romance de Noël de Clara Héraut. " Moi je te le dis, le fake dating, c'est ce qu'il te faut. " Iris, secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis toujours, comptait profiter des fêtes de fin d'année pour lui avouer ses sentiments, persuadée qu'il les partageait en retour. Mais cette année, Charles est accompagné de sa nouvelle copine. Une fois le choc passé, Iris peine à se laisser convaincre par son amie Anastasia, férue de romances, de rendre Charles jaloux. Et pourtant, si elle demandait à Alex, le grand frère taciturne et renfermé de Charles, de prétendre être son petit ami... accepterait-il de se prêter au jeu ?

Par Joris Chamblain
Chez Hachette

|

Auteur

Joris Chamblain

Editeur

Hachette

Genre

Romans graphiques

L'effet boule de neige

Joris Chamblain

Paru le 15/10/2025

192 pages

Hachette

18,00 €

9782017309437
