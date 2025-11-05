Personne n'a vu Anna depuis une soirée passée avec ses quatre plus proches amies. Elle a un mari aimant et un fils qu'elle adore, tous deux sont morts d'inquiétude. Grace, son amie d'enfance, est persuadée qu'elle n'abandonnerait jamais sa vie parfaite sans crier gare. Que lui est-il donc arrivé ? Tandis que les jours passent, les rumeurs et les accusations commencent à circuler à la sortie de l'école et parmi les voisins. Grace est persuadée que quelqu'un cache la vérité sur la disparition inexpliquée d'Anna. Elle décide alors de découvrir par elle-même ce qui est arrivé à sa meilleure amie... ou de mourir en essayant. Habile et passionnant. Impossible de le lâcher. Lisa Jewell. Un roman captivant et tortueux qui explore les dessous toxiques des amitiés féminines. Ce thriller poignant m'a tenue éveillée jusque tard dans la nuit. Lucy Clarke. Traduit de l'anglais par Carole Delporte.