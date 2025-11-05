Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

La rumeur

Heidi Perks

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Personne n'a vu Anna depuis une soirée passée avec ses quatre plus proches amies. Elle a un mari aimant et un fils qu'elle adore, tous deux sont morts d'inquiétude. Grace, son amie d'enfance, est persuadée qu'elle n'abandonnerait jamais sa vie parfaite sans crier gare. Que lui est-il donc arrivé ? Tandis que les jours passent, les rumeurs et les accusations commencent à circuler à la sortie de l'école et parmi les voisins. Grace est persuadée que quelqu'un cache la vérité sur la disparition inexpliquée d'Anna. Elle décide alors de découvrir par elle-même ce qui est arrivé à sa meilleure amie... ou de mourir en essayant. Habile et passionnant. Impossible de le lâcher. Lisa Jewell. Un roman captivant et tortueux qui explore les dessous toxiques des amitiés féminines. Ce thriller poignant m'a tenue éveillée jusque tard dans la nuit. Lucy Clarke. Traduit de l'anglais par Carole Delporte.

Par Heidi Perks
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Heidi Perks

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La rumeur par Heidi Perks

Commenter ce livre

 

La rumeur

Heidi Perks

Paru le 05/11/2025

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253136
9782253253136
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.