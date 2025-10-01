Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La bonne D.O.S.E.

T.J. Power

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous vous levez le matin sans énergie ni motivation ? Vous avez du mal à vous concentrer ? Vous vous sentez constamment stressé ? Et si c'était la chimie de votre cerveau qui était déréglée ? Pour vous aider à retrouver l'équilibre, le neuroscientifique TJ Power a identifié 20 actions simples et puissantes, à intégrer à votre quotidien. Celles-ci stimuleront de manière naturelle les quatre molécules clés du bien-être : - la Dopamine, qui renforce la motivation et la concentration, - l'Ocytocine, qui nourrit les relations et augmente la confiance en soi, - la Sérotonine, qui améliore l'humeur et l'énergie, - les Endorphines, qui réduisent le stress et l'anxiété. Vous reprendrez ainsi le contrôle de votre bien-être, en retrouvant vitalité, clarté et sérénité. Le cerveau a ses leviers... à vous de les activer !

Par T.J. Power
Chez Marabout

|

Auteur

T.J. Power

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La bonne D.O.S.E. par T.J. Power

Commenter ce livre

 

La bonne D.O.S.E.

T.J. Power

Paru le 08/10/2025

304 pages

Marabout

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501195942
9782501195942
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.