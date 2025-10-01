La bonne D.O.S.E.

Vous vous levez le matin sans énergie ni motivation ? Vous avez du mal à vous concentrer ? Vous vous sentez constamment stressé ? Et si c'était la chimie de votre cerveau qui était déréglée ? Pour vous aider à retrouver l'équilibre, le neuroscientifique TJ Power a identifié 20 actions simples et puissantes, à intégrer à votre quotidien. Celles-ci stimuleront de manière naturelle les quatre molécules clés du bien-être : - la Dopamine, qui renforce la motivation et la concentration, - l'Ocytocine, qui nourrit les relations et augmente la confiance en soi, - la Sérotonine, qui améliore l'humeur et l'énergie, - les Endorphines, qui réduisent le stress et l'anxiété. Vous reprendrez ainsi le contrôle de votre bien-être, en retrouvant vitalité, clarté et sérénité. Le cerveau a ses leviers... à vous de les activer !