Découvrez l'un des plus grands romans gothiques dans un format inédit : le roman à colorier ! Armé de vos plus belles couleurs, donnez vie au texte intégral de Charlotte Brontë, illustré par Juliette Amadis. En plus des nombreuses illustrations intérieures, vous pouvez également colorier la page de garde, la couverture cartonnée qui se cache sous la jaquette, ainsi que créer votre plus beau jaspage. Une fois colorié, ce livre sera unique au monde car il vous ressemblera.