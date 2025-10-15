Inscription
Jane Eyre

Charlotte Brontë, Juliette Amadis

Découvrez l'un des plus grands romans gothiques dans un format inédit : le roman à colorier ! Armé de vos plus belles couleurs, donnez vie au texte intégral de Charlotte Brontë, illustré par Juliette Amadis. En plus des nombreuses illustrations intérieures, vous pouvez également colorier la page de garde, la couverture cartonnée qui se cache sous la jaquette, ainsi que créer votre plus beau jaspage. Une fois colorié, ce livre sera unique au monde car il vous ressemblera.

Par Charlotte Brontë, Juliette Amadis
Chez Hachette

Auteur

Charlotte Brontë, Juliette Amadis

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Jane Eyre

Charlotte Brontë, Juliette Amadis

Paru le 29/10/2025

500 pages

Hachette

29,95 €

9782017285885
