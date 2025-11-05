Morts thématiques

Le cadavre d'un homme est découvert au Panthéon, à l'extérieur d'un mausolée, celui de l'illustre mathématicien Lagrange. Un étrange poème, qui se révèle être une énigme mathématique, est épinglé sur sa poitrine. Le commandant Gaspard Cloux, de la brigade criminelle, est chargé de l'enquête. Rongé par la culpabilité depuis le décès de sa femme quatre ans plus tôt dans un accident de la route dont il se considère responsable, il tarde à reprendre pied. Il ne parvient d'ailleurs plus à affronter le regard de sa fille de sept ans, qu'il a confiée à ses beaux-parents. Cette nouvelle affaire l'oblige à remonter la pente et à surmonter sa douleur. Car d'autres corps sont retrouvés un peu partout dans Paris, toujours dans la même mise en scène macabre : un lieu en rapport avec la vie d'un mathématicien célèbre et une énigme faisant appel à l'algèbre ou à la logique. Tout semble inviter Gaspard Cloux à suivre le tueur dans un funeste jeu de piste, et c'est une équation à plusieurs inconnues qu'il devra résoudre. Prix Plume de glace.