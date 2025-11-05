Inscription
#Polar

Morts thématiques

Eric Fouassier

Le cadavre d'un homme est découvert au Panthéon, à l'extérieur d'un mausolée, celui de l'illustre mathématicien Lagrange. Un étrange poème, qui se révèle être une énigme mathématique, est épinglé sur sa poitrine. Le commandant Gaspard Cloux, de la brigade criminelle, est chargé de l'enquête. Rongé par la culpabilité depuis le décès de sa femme quatre ans plus tôt dans un accident de la route dont il se considère responsable, il tarde à reprendre pied. Il ne parvient d'ailleurs plus à affronter le regard de sa fille de sept ans, qu'il a confiée à ses beaux-parents. Cette nouvelle affaire l'oblige à remonter la pente et à surmonter sa douleur. Car d'autres corps sont retrouvés un peu partout dans Paris, toujours dans la même mise en scène macabre : un lieu en rapport avec la vie d'un mathématicien célèbre et une énigme faisant appel à l'algèbre ou à la logique. Tout semble inviter Gaspard Cloux à suivre le tueur dans un funeste jeu de piste, et c'est une équation à plusieurs inconnues qu'il devra résoudre. Prix Plume de glace.

Par Eric Fouassier
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Eric Fouassier

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Morts thématiques par Eric Fouassier

Morts thématiques

Eric Fouassier

Paru le 05/11/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

9782253249917
