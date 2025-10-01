Inscription
Les 12 archétypes intérieurs

Stéphane Perez

Toutes les clés pour comprendre les secrets de votre psychisme et trouver l'équilibre Le Guerrier, la Sensuelle, le Messager, la Mère, l'Artiste, le Perfectionniste, l'Affective, le Critique intérieur, l'Epicurien, le Responsable, l'Original, l'Idéaliste sont autant de personnalités archétypales qui se combinent en chacun de nous pour composer celui ou celle que nous sommes. Stéphane Perez nous propose de mieux comprendre cette alchimie intérieure, pour déterminer nos forces et nos vulnérabilités, apprendre à les apprivoiser et ainsi trouver notre place dans le monde. Avec : - Un portrait complet de chaque figure archétypale. - Des tests pour connaître la place de chacune d'elles dans notre personnalité. - Des conseils concrets pour atteindre une cohérence intérieure en calmant, si besoin, les archétypes dominants et en boostant les archétypes trop discrets.

Par Stéphane Perez
Chez Marabout

|

Auteur

Stéphane Perez

Editeur

Marabout

Genre

Esotérisme

Les 12 archétypes intérieurs

Stéphane Perez

Paru le 15/10/2025

192 pages

Marabout

13,90 €

9782501188876
