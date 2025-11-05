Le Coran des Lumières

"Connaître le Coran ? On pourrait penser qu'il suffit de le lire et pourtant, dans ce texte, plus que n'importe quel livre lié à religion ou une grande croyance collective, on ne voit que ce que l'on croit déjà savoir. Pour connaître le Coran, il faut plutôt en comprendre le contexte. Le Coran, contrairement aux autres écrits religieux, ne raconte pas une histoire, c'est la grande Histoire qui en révèle le sens. A la fin du septième siècle, à Damas, il y a urgence pour le nouvel empire arabe. L'empire byzantin, chrétien, retranché sur la péninsule anatolienne, résiste encore et revendique sa supériorité : lui possède une Bible alors que le Coran n'existe encore que sous une forme orale. Quand l'empire arabe érige le dôme du Rocher à Jérusalem, des sourates sont inscrites sur toutes les faces du monument, à l'extérieur, à l'intérieur. Muhammad y est présenté comme le successeur de Jésus, tous deux présentés comme messagers d'Allâh, tandis que la trinité se trouve rejetée. Par l'écriture du Coran, l'empire arabe achève d'asseoir sa suprématie aux dépens de Byzance. Mais quel est ce texte né d'une nécessité politique ? C'est l'objet de ce livre, le récit des centaines de fragments passionnants qui le constituent, tantôt se répètent, se reformulent et même se contredisent, à partir de leurs racines, pour ne jamais céder à une lecture idéologique". J. C. En remontant le cours de l'histoire, Jacqueline Chabbi nous révèle tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur le Coran, que nous soyons croyants ou non, spécialistes ou étudiants, arabophones ou non arabophones débattant avec la chercheuse sur sa chaîne YouTube. Un texte à portée de tous, à la fois savant et vivant, pour comprendre les usages, contresens et véritables traditions du Coran, des grands concepts de l'islam aux différents noms du prophète, des idées reçues sur le djihadisme à la représentation du Big Bang.