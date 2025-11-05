Inscription
#Essais

Les Allemands

Johan-Frédérik Hel-Guedj, Frank Trentmann

Comment un peuple, en quatre-vingts ans à peine, a pu passer de la mise en oeuvre de la Solution finale à l'accueil d'un million de réfugiés syriens ? Avec Les Allemands, Frank Trentmann dresse un portrait fascinant et subtil de l'Allemagne de 1942 à nos jours, en retraçant les évolutions d'un pays qui, paria politique hier, est devenu un leader européen aujourd'hui. Professeur d'histoire, l'auteur explore les profondes transformations morales, sociales et culturelles qui ont façonné le pays et la conscience de ses citoyens. Après la Seconde Guerre mondiale, les principes de responsabilité collective, de devoir de mémoire, de réparation et de pacifisme jalonnent la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest, tandis qu'à l'Est s'installe un régime répressif et un discours triomphaliste sur le nazisme - un récit radicalement différent. Deux Allemagne qui se font face après la chute du mur et qui, relevant un immense défi, choisissent de construire un avenir commun. Effondrée, divisée puis réunifiée, la nation allemande a sans cesse été confrontée aux démons de son passé. Les crises climatique et migratoire ainsi que le retour de l'extrême droite et de la guerre sur le continent européen préfigurent d'autres remous qui ne peuvent être compris qu'à l'aune de cette histoire. A travers une mosaïque de voix - soldats, rescapés, réfugiés, militants écologistes et populistes - Trentmann met en lumière les dilemmes éthiques et les luttes identitaires qui traversent des consciences en mouvement permanent. Du journal d'un jeune homme mobilisé pendant la guerre à une étude de la place des animaux de compagnie dans les foyers, de l'engagement humanitaire des églises protestantes aux mobilisations anti-nucléaires, l'auteur alterne entre récits incarnés et analyse rigoureuse pour offrir une vision extrêmement riche de l'histoire récente de notre voisin allemand. D'une ambition hors du commun, Les Allemands transcende les frontières pour offrir une réflexion universelle sur la manière dont une société peut se réinventer et retrouver sa dignité. D'une érudition exceptionnelle, ce livre d'histoire fera certainement date. Traduit de l'anglais par Johan-Frédérik Hel Guedj

Par Johan-Frédérik Hel-Guedj, Frank Trentmann
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Johan-Frédérik Hel-Guedj, Frank Trentmann

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Allemagne

Les Allemands

Frank Trentmann trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

Paru le 05/11/2025

1056 pages

Grasset & Fasquelle

39,00 €

9782246833161
