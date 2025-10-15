Avec les Fédérations départementales des chasseurs, profitez de l'expérience de centaine de milliers de candidats pour réussir l'examen du permis de chasser. La formation aux exercices pratiques et aux questions théoriques de l'examen du permis de chasser est assurée par les Fédérations départementales des chasseurs. Elles portent leur attention sur les difficultés rencontrées par les candidats. Cet ouvrage est le fruit de cette grande expérience pratique couronnée de succès. Il couvre complètement la connaissance de la chasse, y compris celle des espèces. Sa rédaction claire vous permet d'assimiler et mémoriser facilement tout ce qu'il faut savoir pour réussir l'examen. Des visuels renforcent la compréhension du texte pour vous apprendre à reconnaître dans le cadre de l'organisation de la chasse, les animaux chassables ou protégés et pour savoir si vous pouvez tirer ou non, compte tenu des conditions de sécurité. L'examen du permis de chasser, mis à jour conformément aux toutes dernières dispositions réglementant la chasse en France, contient l'ensemble des questions de l'examen et les réponses pour le réussir. Vous trouverez aussi un examen blanc pour vous entraîner chez vous. C'est le manuel favori des candidats depuis 1995.