Les instruments à percussion à travers les oeuvres d’art

Jean-Michel Froidure

ActuaLitté
Cet ouvrage propose une entrée inédite dans les coulisses de deux arts : l'art des percussions et l'art de la couleur. A travers cette audacieuse et singulière démarche, Jean-Michel Froidure propose de découvrir des oeuvres d'art faisant apparaître un ou plusieurs instruments à percussion. Chemin faisant, l'ouvrage s'ouvre, entre autres, aux amateurs de percussions ou aux percussionnistes en herbe, curieux d'en savoir davantage sur chacun des instruments nommés : sources historique, musicologique, organologique, époque de leur invention. Pour chaque instrument, on découvre également une description instrumentale, la manière de l'utiliser et dans quelle(s) oeuvre(s) musicale(s) on peut l'écouter.

Jean-Michel Froidure
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Jean-Michel Froidure

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire de la musique

Les instruments à percussion à travers les oeuvres d'art

Jean-Michel Froidure

Paru le 18/09/2025

108 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

ActuaLitté
9782336541716
