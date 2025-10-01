Se libérer de l'emprise et des personnalités toxiques

Se libérer de l'emprise Qu'est-ce que l'emprise ? Comment en détecter les signes avant-coureurs ? Pourquoi certaines personnes se retrouvent-elles piégées ? Pour comprendre le côté malveillant de la personnalité, Jean Cottraux nous livre les connaissances indispensables, tirées de sa propre expérience clinique, qui permettent de repérer précocement les indices de l'emprise, d'évaluer sa relation à autrui, d'éviter les mauvaises rencontres et de savoir y mettre fin. La relation toxique entre individus se retrouve aussi dans le fonctionnement des sociétés lorsqu'elles portent au pouvoir des dictateurs, empereurs de l'emprise. Pour mieux repérer les schémas de manipulation et les moyens de s'en affranchir, six récits typiques sont mis en scène avec des illustrations abondantes. Cette exploration des recoins obscurs de l'âme, complétée par la présentation des stratégies de sortie par le haut des relations toxiques, sera un outil indispensable pour préserver sa liberté. Se libérer de l'emprise, la meilleure façon de conserver sa liberté. Un livre unique et salutaire par un grand psychiatre.