#Essais

Pour une eau durable en Guinée

Kabiné Komara, Mouctar Diallo

En dépit de ses abondantes ressources hydriques, la Guinée peine à garantir un accès équitable à l'eau potable. Cet ouvrage analyse les causes de ce paradoxe, entre défaillances institutionnelles, inégalités territoriales, défis techniques et faiblesse de la gouvernance. En mobilisant données récentes, études de cas et comparaisons africaines, Mouctar Diallo propose des réformes concrètes pour transformer le secteur. L'auteur plaide pour une gestion intégrée, inclusive et durable, fondée sur l'innovation, la transparence et la participation citoyenne. Ce livre s'adresse aux décideurs, chercheurs, acteurs du développement et citoyens engagés. Une lecture essentielle pour repenser la politique de l'eau en Guinée et oeuvrer à un avenir plus juste.

Par Kabiné Komara, Mouctar Diallo
Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Kabiné Komara, Mouctar Diallo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Altermondialisme

Pour une eau durable en Guinée

Mouctar Diallo

Paru le 18/09/2025

234 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

9782336515441
