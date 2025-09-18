Pour une eau durable en Guinée

En dépit de ses abondantes ressources hydriques, la Guinée peine à garantir un accès équitable à l'eau potable. Cet ouvrage analyse les causes de ce paradoxe, entre défaillances institutionnelles, inégalités territoriales, défis techniques et faiblesse de la gouvernance. En mobilisant données récentes, études de cas et comparaisons africaines, Mouctar Diallo propose des réformes concrètes pour transformer le secteur. L'auteur plaide pour une gestion intégrée, inclusive et durable, fondée sur l'innovation, la transparence et la participation citoyenne. Ce livre s'adresse aux décideurs, chercheurs, acteurs du développement et citoyens engagés. Une lecture essentielle pour repenser la politique de l'eau en Guinée et oeuvrer à un avenir plus juste.