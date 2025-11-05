Inscription
#Roman jeunesse

Les souvenirs de Ferdinand Taupe

Sanoe, Mickaël Brun-Arnaud

Dans la forêt de Bellécorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé à la librairie il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec... A l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité.

Chez L'Ecole des Loisirs

Auteur

Editeur

Genre

Neuf en poche

Les souvenirs de Ferdinand Taupe

Paru le 05/11/2025

304 pages

24,90 €

9782211348836
