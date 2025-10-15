Inscription
Pierre Goursat

Louvencourt laurence De

Alors qu'il vient d'être déclaré vénérable, Il est vivant ! magazine qu'il a fondé il y a 50 ans, revient sur cette figure discrète mais marquante. Pierre Goursat, homme de grande culture, passionné de littérature et de cinéma, vécut tout donné à Dieu au coeur du monde. Après sa conversion à 19 ans, il chercha, dans la simplicité et une grande pauvreté, à rayonner l'amour du Christ auprès de tout homme. Après avoir reçu l'effusion de l'Esprit, au seuil de la soixantaine, il fut conduit à fonder avec de jeunes chercheurs de Dieu la Communauté de l'Emmanuel pour être ensemble "dans le monde sans être du monde".

Par Louvencourt laurence De
Chez XXXX

|

Auteur

Louvencourt laurence De

Editeur

XXXX

Genre

Vie chrétienne

Pierre Goursat

Paru le 29/10/2025

64 pages

XXXX

14,00 €

