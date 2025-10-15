Alors qu'il vient d'être déclaré vénérable, Il est vivant ! magazine qu'il a fondé il y a 50 ans, revient sur cette figure discrète mais marquante. Pierre Goursat, homme de grande culture, passionné de littérature et de cinéma, vécut tout donné à Dieu au coeur du monde. Après sa conversion à 19 ans, il chercha, dans la simplicité et une grande pauvreté, à rayonner l'amour du Christ auprès de tout homme. Après avoir reçu l'effusion de l'Esprit, au seuil de la soixantaine, il fut conduit à fonder avec de jeunes chercheurs de Dieu la Communauté de l'Emmanuel pour être ensemble "dans le monde sans être du monde".