Bande dessinée jeunesse

Underwatch

Thibault Vermot

ActuaLitté
Le nouveau roman de Thibault Vermot, un thriller dystopique qui ne laisse pas indemne. Annaë, 15 ans, a grandi dans une société où les moindres fait et gestes sont scrutés, contrôlés, et la mémoire collective manipulée. Censée suivre un parcours de vie tout tracé sans poser de questions, Annaë ne pense pourtant qu'à une chose : garder une part de liberté et préserver le lien précieux avec ses meilleures amies, Jasmine, Malia et Aline. La disparition brutale de Romuald, un garçon de leur âge parti enquêter sur un mystérieux wagon enfoui au coeur de la forêt, résonne comme un appel à la révolte pour le groupe de filles. Elles décident alors de se lancer dans une expédition interdite pour le retrouver et pour échapper ensemble au regard permanent du système. Mais elles ne sont pas seules sur les traces de Romuald et, surtout, leur échappée va rapidement virer au cauchemar, dans une confrontation avec le passé qui n'était pas censé être déterré.

Par Thibault Vermot
Chez Casterman

|

Auteur

Thibault Vermot

Editeur

Casterman

Genre

Romans, témoignages & Co

Underwatch

Thibault Vermot

Paru le 05/11/2025

544 pages

Casterman

18,90 €

ActuaLitté
9782203292925
© Notice établie par ORB
