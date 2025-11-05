Inscription
#Essais

L'année psychologique Volume 125 N° 3, Septembre 2025

Collectif, Pascale Colé

Créée en 1894 par Henry Beaunis et Alfred Binet, L'Année psychologique - Topics in Cognitive Psychology fut l'une des toutes premières revues au monde consacrée exclusivement à la psychologie scientifique. Elle publie des travaux relevant de différentes sous-disciplines de la psychologie cognitive dont en particulier la psychologie expérimentale, la psychologie du développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie, et l'histoire de la psychologie. La revue est devenue bilingue (français/anglais) en 2014.

Par Collectif, Pascale Colé
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Collectif, Pascale Colé

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Revues de psychologie

L'année psychologique Volume 125 N° 3, Septembre 2025

Collectif, Pascale Colé

Paru le 26/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

9782130877127
