Il y a entre l'orgue et l'accordéon plus d'une affinité (l'accordéon n'est-il pas une sorte "d'orgue à soufflet" ? ), que Richard Galliano et Eddy Louiss avaient déjà bien perçu (album Face to Face, 2002). Mais c'est à un véritable trio (accordéon/orgue/batterie) que fait appel l'accordéoniste Marcel Loeffler pour cette Balade en émotions, qui, lorsque le saxophoniste Franck Wolf se joint à eux, ressemble à s'y méprendre au quartet de Biréli Lagrène (celui de Mouvements, 2012). Autant dire qu'on a affaire ici à la fine fleur du jazz, au service d'un répertoire soigneusement mitonné : une bonne moitié d'originaux, signés par Marcel ou ses partenaires, auxquels s'ajoutent une brochette de standards triés sur le volet (Horace Silver, Dizzy Gillespie, Frank Foster, Stevie Wonder...). Dotée, quels que soient les styles abordés, d'une élégance et d'un lyrisme rares, la musique de l'accordéoniste balaie large et fait mouche, à l'image de ce petit bijou offert comme une surprise en fin d'album avec le pianiste Jean-Philippe Rykiel (A Remark You Made, de Joe Zawinul).