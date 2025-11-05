Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Essais

Questions métaphysiques

Scot john Duns

ActuaLitté
Les Questions sur la métaphysique de Duns Scot (XIVe siècle) forment l'un des plus importants traités de métaphysique en Occident. Dans cet original commentaire par questions, Duns Scot dépasse le projet encore contradictoire d'Aristote et fait de la métaphysique une science. En une série d'analyses à la fois libres et minutieuses, il n'hésite pas à critiquer Aristote et à l'harmoniser avec la philosophie arabe et la théologie chrétienne. Pour la première fois dans l'histoire, la métaphysique devient une science transcendantale, portant sur un unique concept d'être et incluant toutes choses, y compris Dieu. Il était nécessaire d'en donner une édition légèrement amendée, et une traduction française rigoureuse. Cette édition en quatre volumes est bilingue (latin-français), avec des notes minimales et un bref commentaire synthétique pour chaque question. Le volume III comprend les questions sur le livre VII (Sur la substance et les accidents).

Par Scot john Duns
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Scot john Duns

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Notions

Retrouver tous les articles sur Questions métaphysiques par Scot john Duns

Commenter ce livre

 

Questions métaphysiques

Scot john Duns

Paru le 05/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

49,00 €

ActuaLitté
