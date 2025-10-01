Inscription
#Roman francophone

Incantations suivi de Le Coeur héliotrope

D'escrieres irène Moreau

ActuaLitté
Irène Moreau d'Escrières poétise comme elle respire, et sa houle amoureuse nous emmène au-delà desmondes. De multiples fois primée, elle continue à glaner les prix littéraires prestigieux dont le Grand Prix International Charles Le Quintrec du Haïku, de la S. A. P. F 2023 pour Le Monde radiant. En 2024, le recueil de poèmes Stances au Ménestrel de Dame Troubadour est lauréat du Prix de Poésie WilfridLucas de La Société des Poètes et Artistes de France(S. P. A. F.), et un Diplôme d'Honneur a été attribué à Ballade des fleurs en pays d'Ambroisie par la Société des Poètes Français (S. P. F). L'année 2025 nous réserve bien des surprises !

Par D'escrieres irène Moreau
Chez Encre rouge

|

Auteur

D'escrieres irène Moreau

Editeur

Encre rouge

Genre

Poésie

Incantations suivi de Le Coeur héliotrope

D'escrieres irène Moreau

Paru le 01/10/2025

85 pages

Encre rouge

10,00 €

9782386750250
