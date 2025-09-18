Dans cette édition mise à jour, L'Equipe raconte, la première vie du plus précoce des champions français, du Chesnay à la NBA, et ses deux premières saisons sous le maillot des San Antonio Spurs. Du Chesnay à la NBA : L'Equipe raconte la première vie du plus précoce des champions français. 22 juin 2023. La silhouette et le visage de Victor Wembanyama s'étirent, sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur, sur les billboards de Times Square, au coeur de New York. C'est le jour J. Celui où, dans l'euphorie générale, le prodige façonné à Nanterre devient, à 19 ans, le premier Français sélectionné numéro 1 de la draft NBA. " Je veux juste être moi. " C'est la profession de foi de Wembanyama, basketteur hors norme de 2, 23 m, aux capacités surnaturelles, qui lui ont valu le surnom d'alien. Mais avant d'être le phénomène planétaire marchant dans les pas du plus grand basketteur français, Tony Parker, avant " Wemby ", il y avait simplement Victor. C'est cette première vie, qui l'a mené des Yvelines au Texas en passant par les Hauts-de-Seine, ainsi que sa première année en NBA, que cet ouvrage se propose de retracer, uniquement à partir de contenus originaux, recueillis sur le terrain. Des interviews, reportages, récits, décryptages mis en lumière par les photos de L'Equipe , élevés par les graphismes et illustrations de l'artiste Greg. Nouvelle édition augmentée du récit des deux saisons en NBA : du titre de Rookie de l'année à une deuxième saison au goût d'inachevé à cause d'une blessure sérieuse.