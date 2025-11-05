Managers de transition

Le manager de transition : accélérateur de la transformation Les entreprises traversent des zones de turbulence où l'urgence côtoie l'incertitude : départ soudain d'un dirigeant, rachat qui s'enlise, projet stratégique en panne, climat social dégradé... Autant de situations où un manager de transition devient nécessaire. Mais s'il a longtemps associé à la seule gestion de crise, il agit désormais aussi dans ces moments plus flous où " rien ne va mal mais rien ne va bien " , quand l'élan manque sans que la crise soit déclarée. Dès lors, comment ce métier s'adapte-t-il à la diversification des enjeux ? Quelles compétences, postures et méthodes permettent de répondre efficacement aux défis des entreprises ? Et comment s'y préparer pour exercer avec pertinence et impact ? L'autrice propose ici des conseils pratiques, des outils concrets et un regard sur les tendances à venir. Un guide vivant et accessible pour comprendre les ressorts d'un métier stratégique en pleine croissance.