Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Managers de transition

Benoît Durand-Tisnès, Elodie Loing

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le manager de transition : accélérateur de la transformation Les entreprises traversent des zones de turbulence où l'urgence côtoie l'incertitude : départ soudain d'un dirigeant, rachat qui s'enlise, projet stratégique en panne, climat social dégradé... Autant de situations où un manager de transition devient nécessaire. Mais s'il a longtemps associé à la seule gestion de crise, il agit désormais aussi dans ces moments plus flous où " rien ne va mal mais rien ne va bien " , quand l'élan manque sans que la crise soit déclarée. Dès lors, comment ce métier s'adapte-t-il à la diversification des enjeux ? Quelles compétences, postures et méthodes permettent de répondre efficacement aux défis des entreprises ? Et comment s'y préparer pour exercer avec pertinence et impact ? L'autrice propose ici des conseils pratiques, des outils concrets et un regard sur les tendances à venir. Un guide vivant et accessible pour comprendre les ressorts d'un métier stratégique en pleine croissance.

Par Benoît Durand-Tisnès, Elodie Loing
Chez Dunod

|

Auteur

Benoît Durand-Tisnès, Elodie Loing

Editeur

Dunod

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Managers de transition par Benoît Durand-Tisnès, Elodie Loing

Commenter ce livre

 

Managers de transition

Elodie Loing

Paru le 05/11/2025

224 pages

Dunod

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100883974
9782100883974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.