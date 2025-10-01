Marta a vingt-deux ans lorsqu'elle fait la rencontre d'Otto Oulie, celui qui deviendra son mari. Après les premiers temps de cette nouvelle vie conjugale, la découverte de l'amour fait place à la routine et, avec elle, aux premières désillusions. Marta, qui rêvait tant d'indépendance, ne peut se résoudre à quitter ses occupations personnelles et son métier d'institutrice pour éviter de faire de l'ombre à la carrière d'Otto, comme celui-ci semble le lui demander. Alors, quand elle retrouve Henrik, un ami de longue date, elle renoue peu à peu avec les désirs de la femme qu'elle était avant de devenir Marta Oulie, une épouse et une mère. Mais Otto tombe malade, et la rancoeur laisse place à des remords : que ? restera-t-il de leur histoire d'amour ? Dans ce premier roman, publié en 1907, Sigrid Undset dépeint avec une inégalable finesse le destin et les doutes de cette femme à la recherche de sa liberté, ébauchant les thèmes qui parcourront par la suite toute son oeuvre littéraire.