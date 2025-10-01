L'autre pouvoir

Inédit en France, ce roman écrit en 1993 est, au regard de ce qui se passe dans le monde et spécialement aux Etats-Unis, d'une brûlante actualité. Starhawk imagine dans cette dystopie/utopie une Californie coupée du reste du monde après des bouleversements politiques ayant eu lieu au milieu des années 2020. Vingt ans plus tard, à San Francisco et dans ses environs, une rébellion non violente menée par quatre femmes a permis de bâtir une société ouverte, horizontale, libertaire, basée sur le respect des quatre éléments sacrés, terre, eau, air, feu, qui garantit à toutes et tous un accès égalitaire aux ressources naturelles. La province de Los Angeles, tombée aux mains d'une alliance entre militaires, marchands et religieux intégristes, s'est quant à elle enfoncée dans la ségrégation raciale et l'exploitation sous ses formes les plus perverses. Face aux dangers que cette vision du monde représente, il s'agit d'inventer une forme de résistance inédite, capable de déjouer les logiques millénaires de la violence et de la domination. S'appuyant sur ses talents de conteuse, Starhawk déploie dans ce roman toute la puissance émancipatrice de sa vision politique.