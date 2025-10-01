Inscription
#Roman francophone

Martha ou jamais

Lune Vuillemin

ActuaLitté
Chaque année, à la fonte des neiges, des nuées d'oiseaux migrateurs envahissent le ciel de la région des grands lacs, là où vivent Susan et Martha. En cette fin de XIXe siècle, les tourtes voyageuses deviennent une nouvelle manne et sont abattues par milliers. Les deux jeunes femmes questionnent cette chasse démesurée, jusqu'à fomenter des actes de résistance. Faisant éclore avec une grande délicatesse l'histoire de cette puissante amitié féminine, Lune Vuillemin imagine le destin de celles qui déjà luttaient pour la cause animale.

Par Lune Vuillemin
Chez Cambourakis

|

Auteur

Lune Vuillemin

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature française

Martha ou jamais

Lune Vuillemin

Paru le 01/10/2025

69 pages

Cambourakis

10,00 €

ActuaLitté
9782386690686
