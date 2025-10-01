Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Gen Z

Nathalie Herschdorfer, Salomé Saqué

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce panorama revigorant, des photographes de la Génération Z venus des quatre coins du monde explorent l'intime et le politique avec une énergie incandescente. Leurs regards libres et audacieux bousculent les normes et inventent de nouvelles images. Pour Salomé Saqué, autrice de la préface : "? Ce livre fait ressentir l'inquiétude sourde, le besoin de beauté, la vigueur des révoltes, l'euphorie impétueuse. Il ne documente pas une génération, il la laisse s'écrire elle-même. ? "

Par Nathalie Herschdorfer, Salomé Saqué
Chez Textuel

|

Auteur

Nathalie Herschdorfer, Salomé Saqué

Editeur

Textuel

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gen Z par Nathalie Herschdorfer, Salomé Saqué

Commenter ce livre

 

Gen Z

Nathalie Herschdorfer

Paru le 01/10/2025

256 pages

Textuel

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386291050
9782386291050
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.