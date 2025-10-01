Dans ce panorama revigorant, des photographes de la Génération Z venus des quatre coins du monde explorent l'intime et le politique avec une énergie incandescente. Leurs regards libres et audacieux bousculent les normes et inventent de nouvelles images. Pour Salomé Saqué, autrice de la préface : "? Ce livre fait ressentir l'inquiétude sourde, le besoin de beauté, la vigueur des révoltes, l'euphorie impétueuse. Il ne documente pas une génération, il la laisse s'écrire elle-même. ? "