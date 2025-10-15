Inscription
#Imaginaire

Leave them alone

Roger Seiter, Chris Regnault

Laissez-les tranquilles ! 1874. L'Ouest américain est une zone de non-droit. Les voyageurs et les migrants sont des proies faciles pour les bandits et les pillards. La vie des habitants, et des femmes en particulier, est plus cruelle que jamais. Au paisible relais de Dead Indian Peak, tenu par la vieille Marian Potter et la jeune Elfie, nul ne se doute de l'arrivée imminente d'une femme aux abois, d'un mystérieux cavalier, ainsi que d'une bande de tueurs. Et dans leur sillage, le convoi d'une malle remplie d'argent...

Par Roger Seiter, Chris Regnault
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Roger Seiter, Chris Regnault

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Western

Paru le 15/10/2025

160 pages

Bamboo Editions

24,90 €

9791041107377
