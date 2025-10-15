Leave them alone

Laissez-les tranquilles ! 1874. L'Ouest américain est une zone de non-droit. Les voyageurs et les migrants sont des proies faciles pour les bandits et les pillards. La vie des habitants, et des femmes en particulier, est plus cruelle que jamais. Au paisible relais de Dead Indian Peak, tenu par la vieille Marian Potter et la jeune Elfie, nul ne se doute de l'arrivée imminente d'une femme aux abois, d'un mystérieux cavalier, ainsi que d'une bande de tueurs. Et dans leur sillage, le convoi d'une malle remplie d'argent...