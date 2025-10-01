Inscription
#Polar

Ntchunguwa ou les péchés du père

Francois Mavilos

ActuaLitté
Alors que la capitaine Sylvie Nguema pensait avoir affronté le pire à Libreville, une nouvelle affaire éclate : des jeunes s'évaporent sans laisser de traces, des rituels étranges ressurgissent, et un nom ancien remonte à la surface. A des milliers de kilomètres, à Marseille, des alliances criminelles se fissurent, une guerre de territoires menace d'éclater, et une sorcière blessée détient peut-être la clé d'un mystère plus vaste qu'il n'y paraît. Au centre de cette tempête : un carnet. Celui de Ntchunguwa, un enfant arraché à sa terre et jeté dans l'horreur de l'esclavage. Son témoignage, transmis de main en main, nourrit aujourd'hui un projet aussi sombre que méthodique. Entre envoûtement et enquête, réalité brutale et fantômes de l'Histoire, François Mavilos tisse un nouveau thriller captivant, et interroge avec finesse les questions de justice, d'identité et de mémoire.

Par Francois Mavilos
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Francois Mavilos

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Romans policiers

Ntchunguwa ou les péchés du père

Francois Mavilos

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

18,60 €

ActuaLitté
9782385801656
