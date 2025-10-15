Inscription
#Manga

City Hunter Spin-off - La vie pas si paisible d'Umibozu Tome 4

Tsukasa Hojo, Esotoemu

ActuaLitté
Les propriétaires du café Cat's Eye s'accordent enfin un congé bien mérité ! Tandis que Miki profite de sa journée à l'extérieur, Umibozu part camper seul en montagne. Une parenthèse de calme avant de reprendre du service. A peine rentré, le bon samaritain aux muscles d'acier est de nouveau sollicité : un saxophoniste rongé par le blues, un étudiant en mal d'amis... Et puis, il y a cet homme mystérieux qui a fait irruption dans le café en laissant une odeur de poudre à canon dans son sillage...

Par Tsukasa Hojo, Esotoemu
Chez Panini comics

|

Auteur

Tsukasa Hojo, Esotoemu

Editeur

Panini comics

Genre

Josei/femme

Paru le 15/10/2025

Panini comics

9,29 €

9791039140300
