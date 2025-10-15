City Hunter Spin-off - La vie pas si paisible d'Umibozu Tome 4

Les propriétaires du café Cat's Eye s'accordent enfin un congé bien mérité ! Tandis que Miki profite de sa journée à l'extérieur, Umibozu part camper seul en montagne. Une parenthèse de calme avant de reprendre du service. A peine rentré, le bon samaritain aux muscles d'acier est de nouveau sollicité : un saxophoniste rongé par le blues, un étudiant en mal d'amis... Et puis, il y a cet homme mystérieux qui a fait irruption dans le café en laissant une odeur de poudre à canon dans son sillage...