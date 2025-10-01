Inscription
#Essais

Sept paroles pour la vie

Christian Joseph

ActuaLitté
Que devient le regard quand il se libère des illusions ? Que vaut une foi qui ne transforme pas l'être tout entier ? Sept paroles bibliques résonnent dans cet ouvrage comme autant d'appels à se recentrer, à aimer plus profondément et à vivre plus librement. Elles questionnent la quête de bonheur, le rapport à l'ego, aux attachements, au vacarme du monde, et à la présence de Dieu dans l'ordinaire. Chacune ouvre un chemin de vérité, parfois exigeant, toujours lumineux, vers une vie intérieure plus simple, plus juste et plus habitée. A travers cet essai, Christian Joseph conjugue méditation biblique, réflexion existentielle et conseils concrets, s'inspirant autant des grandes figures spirituelles que de ses propres expériences. Nourri par une parole vivante et des pratiques simples, il invite à redécouvrir le coeur profond de la foi : l'amour, la liberté et la présence de Dieu dans le quotidien.

Par Christian Joseph
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Christian Joseph

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Catéchèse

Sept paroles pour la vie

Christian Joseph

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

19,80 €

ActuaLitté
9782385801632
