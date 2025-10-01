Sept paroles pour la vie

Que devient le regard quand il se libère des illusions ? Que vaut une foi qui ne transforme pas l'être tout entier ? Sept paroles bibliques résonnent dans cet ouvrage comme autant d'appels à se recentrer, à aimer plus profondément et à vivre plus librement. Elles questionnent la quête de bonheur, le rapport à l'ego, aux attachements, au vacarme du monde, et à la présence de Dieu dans l'ordinaire. Chacune ouvre un chemin de vérité, parfois exigeant, toujours lumineux, vers une vie intérieure plus simple, plus juste et plus habitée. A travers cet essai, Christian Joseph conjugue méditation biblique, réflexion existentielle et conseils concrets, s'inspirant autant des grandes figures spirituelles que de ses propres expériences. Nourri par une parole vivante et des pratiques simples, il invite à redécouvrir le coeur profond de la foi : l'amour, la liberté et la présence de Dieu dans le quotidien.