#Beaux livres

Le Bristol Paris

Laure Verchère

112, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris : une adresse mythique pour un palace légendaire. Façonné par l'audace d'un jeune entrepreneur, Hippolyte Jammet, puis porté par la famille Oetker, Le Bristol Paris incarne, depuis 1925, la quintessence de l'art de vivre à la française. Excellence des savoir-faire, gastronomie de haut vol, délicatesse des attentions : dans cette belle et grande maison, à l'élégance discrète et raffinée, l'art de l'accueil personnalisé confère à chaque hôte le sentiment d'être unique.

Par Laure Verchère
Chez Flammarion

|

Auteur

Laure Verchère

Editeur

Flammarion

Genre

Ile-de-France

Le Bristol Paris

Laure Verchère

Paru le 05/11/2025

240 pages

Flammarion

75,00 €

9782080452245
