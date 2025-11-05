112, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris : une adresse mythique pour un palace légendaire. Façonné par l'audace d'un jeune entrepreneur, Hippolyte Jammet, puis porté par la famille Oetker, Le Bristol Paris incarne, depuis 1925, la quintessence de l'art de vivre à la française. Excellence des savoir-faire, gastronomie de haut vol, délicatesse des attentions : dans cette belle et grande maison, à l'élégance discrète et raffinée, l'art de l'accueil personnalisé confère à chaque hôte le sentiment d'être unique.