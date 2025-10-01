Gabriel, la quarantaine, entame une thérapie, poussé par un vide qu'il ne parvient pas à nommer. Avec l'aide d'une psychologue et d'une playlist minutieusement composée, il remonte le fil de ses souvenirs - ceux d'une jeunesse marquée par Nina, une jeune fille magnétique et insaisissable rencontrée au lycée. De leurs échanges matinaux sur un banc à leur cohabitation étudiante, de silences en élans trop tardifs, leur relation se tisse entre musique, désir et non-dits. Mais alors qu'un nouveau chapitre s'ouvrait enfin pour eux, un revers brutal vient bouleverser le cours de leur histoire... A travers une narration maîtrisée, Stéphane Péquignet explore la beauté tragique des amours inachevées et interroge avec justesse ce que signifie être des âmes soeurs... quand le destin, parfois, joue ses propres accords.