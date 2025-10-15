Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

Le sang de nos pères

Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant son combat contre l'Hiver Noir, Thor a eu une vision de sa fin. Thanos, à la tête d'une armée de morts-vivants, le précipite dans le Walhalla. Alors, lorsque sa soeur Laussa est kidnappée, le Dieu du Tonnerre se demande si son destin tragique est déjà en marche. Après trois volumes signés Donny Cates (Hulk, Silver Surfer : Black), Torunn Gronbekk reprend les rênes pour conclure les intrigues laissées en suspens, notamment celles des sombres présages qui hantent Thor. A ses côtés, Nic Klein (Incredible Hulk) reste aux dessins, garantissant ainsi la continuité graphique !

Par Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon
Chez Panini comics

|

Auteur

Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le sang de nos pères par Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon

Commenter ce livre

 

Le sang de nos pères

Torunn Gronbekk, Nic Klein, Juan Gedeon

Paru le 15/10/2025

232 pages

Panini comics

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039134811
9791039134811
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.