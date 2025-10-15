Le sang de nos pères

Pendant son combat contre l'Hiver Noir, Thor a eu une vision de sa fin. Thanos, à la tête d'une armée de morts-vivants, le précipite dans le Walhalla. Alors, lorsque sa soeur Laussa est kidnappée, le Dieu du Tonnerre se demande si son destin tragique est déjà en marche. Après trois volumes signés Donny Cates (Hulk, Silver Surfer : Black), Torunn Gronbekk reprend les rênes pour conclure les intrigues laissées en suspens, notamment celles des sombres présages qui hantent Thor. A ses côtés, Nic Klein (Incredible Hulk) reste aux dessins, garantissant ainsi la continuité graphique !