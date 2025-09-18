Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Voies d'exécution

Jean-Denis Pellier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réviser et mémoriser l'essentiel des voies d'exécution ! Ce Mémento reprend de manière synthétique et claire cette branche du droit que sont les voies d'exécution. Cette deuxième édition donne les clefs de compréhension de la matière, désormais codifiée dans le Code des procédures civiles d'exécution. Qu'est-ce qu'une voie d'exécution ? Sur quel(s) fondment(s) repose-t-elle ? Qui sont les acteurs qui peuvent s'en prévaloir, la protéger et l'assurer ? Quelles mesures sont possibles pour recouvrer sa créance ? Autant de questions auxquelles ce livre apporte des réponses.

Par Jean-Denis Pellier
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Jean-Denis Pellier

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Voies d'exécution

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Voies d'exécution par Jean-Denis Pellier

Commenter ce livre

 

Voies d'exécution

Jean-Denis Pellier

Paru le 18/09/2025

Editions Dalloz

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247242405
9782247242405
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.