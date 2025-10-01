Inscription
De profundis

Sylvain Bridou

ActuaLitté
On l'a longtemps appelée "la Champagne pouilleuse" . Un nom péjoratif imposé au XVIIIe siècle par ceux qui voulaient transformer ces terres en laboratoire du progrès agricole. Pourtant, la région n'était ni stérile ni misérable. Sous les craies blanches reposait un monde rural discret, stable, et une richesse invisible : une épaisse couche d'argile, cachée dans les profondeurs. C'est là, à Fernois, que Germain Paindorge voit grandir ses ambitions. Héritier d'une famille de maires et d'agriculteurs, il modernise ses terres, étend son influence, et porte un projet fou : faire du village le coeur du stockage nucléaire en France. L'Etat lui ouvre alors ses portes, Fernois change de visage, et Germain s'impose comme une figure incontournable. Alors qu'une ZAD s'installe aux alentours de ce site dédié à l'enfouissement des déchets nucléaires, le village perd sa quiétude ancestrale et le destin croisé de plusieurs de ses familles va être bouleversé. Ainsi, Germain découvrira que certains choix engagent bien plus que la terre. Et que toute promesse de grandeur a un prix. Entre politique, amour et géologie, Sylvain Bridou signe un troisième roman dense et envoûtant, où les promesses de progrès se heurtent aux limites de la nature et aux failles intimes de ceux qui les portent.

Par Sylvain Bridou
Chez Editions Jets d'encre

|

Auteur

Sylvain Bridou

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Romans historiques

De profundis

Sylvain Bridou

Paru le 01/10/2025

Editions Jets d'encre

22,90 €

ActuaLitté
9782385801595
