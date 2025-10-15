Le casse-tête des mobilités en île-de-France

Partant du tableau dressé du véritable "patchwork" institutionnel qui se partage le gâteau des mobilités en Ile-de-France - l'Etat, la Région, la Métropole, les départements, la Ville de Paris, la RATP, SNCF... - Pascal Auzannet pose la question de la répartition de la gouvernance du réseau et des enjeux qui animent cet unique casse-tête. Transition écologique, apaisement de la ville, désengorgement du centre, Grand Paris Express, petite et grande couronne, modernisation et automatisation des lignes, complémentarité des modes de transport, navettes fluviales, mobilités douces, alternatives à la voiture particulière, sans compter l'ouverture à la concurrence... Faut-il poursuivre ou arrêter le processus engagé ? Faut-il transformer la gouvernance actuelle ? L'Etat devrait-il moins s'impliquer dans la gestion quotidienne des mobilités ? Comment réguler l'espace urbain en zone centre ? Comment faire pour moderniser et développer les réseaux dans un contexte de rareté budgétaire, quelles sont les économies possibles ? Y a-t-il un autre équilibre à trouver pour diversifier l'offre de transport en commun ? Dans ce livre qui analyse avec rigueur l'ensemble des questions qui gravitent autour des mobilités dans la Région capitale, rien n'est laissé au hasard et tout est laissé au débat.