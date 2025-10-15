Inscription
#Beaux livres

Bidonvilles en France

Pascale Joffroy

ActuaLitté
Jusqu'aux textes de loi, on a pris l'habitude de considérer en France que les bidonvilles sont indignes et par conséquent condamnables. Indignes sont plutôt les raisons qui les font exister et le sort qu'on fait subir à leurs habitants. L'habitat est un droit fondamental, et quels que soient ses manques, le respecter quand le logement et l'hébergement font défaut, c'est cheminer vers une société plus juste. Que peuvent les architectes, et dans quelle mesure ce sujet interroge-t-il leurs doctrines et pratiques actuelles sur l'espace domestique ? Dans cet essai d'architecture politique, l'autrice défend qu'ils peuvent contribuer à faire accepter les habitats de fortune, à réparer leurs principaux manques et à les remplacer par du logement plus abordable. Contre une extrémisation des discours de rejet, la justice spatiale est un levier majeur de la démocratie à activer aujourd'hui.

Par Pascale Joffroy
Chez Hermann

|

Auteur

Pascale Joffroy

Editeur

Hermann

Genre

Essais

Bidonvilles en France

Pascale Joffroy

Paru le 15/10/2025

150 pages

Hermann

16,00 €

ActuaLitté
9791037044112
