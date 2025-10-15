The Dagger and the Flame

A Phantasma, la magie de l'Ombre est un don rare et mortel contrôlé par deux guildes ennemies : les Capes et les Dagues, les voleurs et les assassins. La nuit du meurtre de sa mère, Seraphine, dix-sept ans, s'enfuit pour sauver sa vie. Cherchant un refuge chez les Capes, la jeune femme ne pense qu'à se venger. Mais rien ne peut préparer Sera à sa rencontre avec Ransom, l'héritier de l'Ordre des Dagues, envoyé pour la tuer. Le jeune homme est quant à lui stupéfait de découvrir que cette femme sans prétention manie une magie flamboyante qu'il n'a jamais vue auparavant. Alors que les guildes s'affrontent pour contrôler le monde souterrain de Phantasma, menacée par l'apparition de monstres entièrement faits d'Ombre, Sera et Ransom sont consumés par l'attraction de leur magie et la terrible vengeance qui ne cesse de les rapprocher.