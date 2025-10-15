Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

The Dagger and the Flame

Catherine Doyle, Célia Bourdet, Aylin Manço

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Phantasma, la magie de l'Ombre est un don rare et mortel contrôlé par deux guildes ennemies : les Capes et les Dagues, les voleurs et les assassins. La nuit du meurtre de sa mère, Seraphine, dix-sept ans, s'enfuit pour sauver sa vie. Cherchant un refuge chez les Capes, la jeune femme ne pense qu'à se venger. Mais rien ne peut préparer Sera à sa rencontre avec Ransom, l'héritier de l'Ordre des Dagues, envoyé pour la tuer. Le jeune homme est quant à lui stupéfait de découvrir que cette femme sans prétention manie une magie flamboyante qu'il n'a jamais vue auparavant. Alors que les guildes s'affrontent pour contrôler le monde souterrain de Phantasma, menacée par l'apparition de monstres entièrement faits d'Ombre, Sera et Ransom sont consumés par l'attraction de leur magie et la terrible vengeance qui ne cesse de les rapprocher.

Par Catherine Doyle, Célia Bourdet, Aylin Manço
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Catherine Doyle, Célia Bourdet, Aylin Manço

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Dagger and the Flame par Catherine Doyle, Célia Bourdet, Aylin Manço

Commenter ce livre

 

The Dagger and the Flame

Catherine Doyle, Célia Bourdet trad. Aylin Manço

Paru le 15/10/2025

496 pages

Bayard jeunesse

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036372940
9791036372940
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.