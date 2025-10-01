Inscription
#Roman francophone

Itinéraire d'un célinien gâté

Emeric Cian-Grangé

ActuaLitté
Aux antipodes des publications savantes, des grands vacherins universitaires indigestes, ou des essais-puddings étouffants, on lira ce récit vitriolique avec la curiosité d'un enfant, ou l'avidité d'un célinien libre, ce qui devrait-être un pléonasme... Emeric Cian-Grangé nous propose ici d'enfin dévoiler le dessous des cartes. Celles de ses rages d'antan, celles de ses amours meurtries, mais encore celles de ses combats. Celui que l'auteur aura mené avec persévérance, endurance et ouverture d'esprit : avoir donné la parole au lectorat. Une spécificité d'autant plus légitime s'agissant de Céline, qui précisément aura façonné sa prose dans les faubourgs, au Passage Choiseul, en lisant Dabit. Enrichie de nombreuses annexes inédites, cette collection de portraits et de règlements de comptes du plus anonyme lecteur aux plus illustres céliniens sonne le glas des compromis, mais peut au moins claironner son authenticité. Ce livre retrace donc l'itinéraire d'une passion née au lycée, mais qui réfutera sans faillir l'esprit lycéen que critiquait Céline. Yannick Gomez

Par Emeric Cian-Grangé
Chez Editions Douro

|

Auteur

Emeric Cian-Grangé

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

Itinéraire d'un célinien gâté

Emeric Cian-Grangé

Paru le 01/10/2025

228 pages

Editions Douro

19,00 €

ActuaLitté
9782384065363
© Notice établie par ORB
