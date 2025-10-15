Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Chambre 505

Viveca Sten, Noémie Bianco, Amanda Postel, Anna Postel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Charlotte Wretlind est à l'origine d'un projet d'envergure : un hôtel de luxe à Storlien, près d'Åre, nécessitant la démolition d'un grand complexe désaffecté. Mais la femme d'affaires est retrouvée sauvagement poignardée. Un investisseur, un conseiller municipal véreux et un concurrent figurent sur la liste des premiers suspects. Jusqu'à ce qu'une sombre histoire resurgisse... Et si le meurtre était lié au passé ? Après Une écharpe dans la neige et Les Ombres de la vallée, le duo de choc formé par Hanna Ahlander et Daniel Lindskog mène une nouvelle enquête au suspense implacable, dans le silence enneigé des montagnes nordiques. Interprétation humaine

Par Viveca Sten, Noémie Bianco, Amanda Postel, Anna Postel
Chez Audiolib

|

Auteur

Viveca Sten, Noémie Bianco, Amanda Postel, Anna Postel

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chambre 505 par Viveca Sten, Noémie Bianco, Amanda Postel, Anna Postel

Commenter ce livre

 

Chambre 505

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 15/10/2025

594 pages

Audiolib

27,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035419028
9791035419028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.