LE BEST-SELLER PHENOMENE TIKTOK INTERNATIONAL ENFIN TRADUIT EN FRANCAIS... Bienvenue à Garenn, où la littérature est un art mortel. Samantha Mackey, étudiante boursière cynique et un brin asociale, se sent comme une intruse au sein de sa prestigieuse université. Entourée d'élèves prétentieuses, elle méprise plus que tout la clique des Bunnies - un groupe de filles richissimes, interchangeables et collées les unes aux autres, qui ponctuent chacune de leurs phrases de petits rires sucrés. Tout ce que Samantha déteste. Jusqu'au jour où elle est invitée à l'une de leurs mystérieuses soirées... et que tout bascule. Peu à peu, Samantha plonge dans leur monde oppressant, participant à leurs étranges rituels où la frontière entre réalité et fiction s'estompe dangereusement. Jusqu'à l'horreur absolue. Cruel, hypnotique, délicieusement dérangeant : Bunny dynamite le monde universitaire et le mythe de l'artiste génial. Une satire noire signée Mona Awad, autrice parmi les plus audacieuses de sa génération, adoubée par Margaret Atwood. "Un conte sombre et éblouissant... L'un des meilleurs livres de l'année". Vogue "Comme l'un de ces rasoirs vendus aux femmes : vous savez, rose, mais sacrément dangereux". ELLE Traduit de l'anglais (Canada) par Cécile Leclère A propos de l'autrice : Née à Montréal, MONA AWAD est titulaire de deux masters et deux doctorats obtenus aux universités d'Edimbourg, Brown et Denver. Elle a écrit les best-sellers internationaux Bunny, Rouge, All's Well et 13 Ways of Looking at a Fat Girl.