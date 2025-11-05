Accompagné du style chaleureux et joyeux de Mimi Thorisson, découvrez la richesse inestimable de la cuisine italienne dans ce recueil intime de 100 recettes simples et raffinées, pensées pour s'inviter dans votre quotidien. Risotto aux asperges et au citron, orechiettes aux tomates fraîches rôties et à la stracciatella, cotoletta alla bolognese, billes napolitaines au miel... Ma cuisine en Italie célèbre le plaisir de choisir de bons produits au fil des saisons et de cuisiner des plats chaleureux faits maisons.