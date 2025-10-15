Inscription
Le T-rex

Amélie Falière, Raphaële Glaux

Un premier documentaire animé pour découvrir la vie du roi des dinosaures, à travers l'histoire de Trix, un tyrannosaure qui n'a peur de rien, pas même d'affronter un tricératops ! Un livre animé autour d'une thématique passion pour les 1-3 ans Ce documentaire complet, raconte l'histoire de Tryx, le tyrannosaure, complétée par des infos documentaires sur les dinosaures, adaptées à la tranche d'âge. Ce sont 6 animations que le petit lecteur doit activer pour sortir le T-rex de son oeuf, ouvrir sa puissante mâchoire, lui faire attaquer le tricératops, etc. Un moyen de rendre la lecture accessible et interactive ! Une fabrication solide Un bel objet à manipuler avec de jolies illustrations, tendres et précises. Conçu pour résister aux petites mains des enfants.

Par Amélie Falière, Raphaële Glaux
Chez Tourbillon

Auteur

Amélie Falière, Raphaële Glaux

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Le T-rex

Amélie Falière, Raphaële Glaux

Paru le 15/10/2025

10 pages

Tourbillon

10,90 €

