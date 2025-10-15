Un premier documentaire animé pour découvrir la vie du roi des dinosaures, à travers l'histoire de Trix, un tyrannosaure qui n'a peur de rien, pas même d'affronter un tricératops ! Un livre animé autour d'une thématique passion pour les 1-3 ans Ce documentaire complet, raconte l'histoire de Tryx, le tyrannosaure, complétée par des infos documentaires sur les dinosaures, adaptées à la tranche d'âge. Ce sont 6 animations que le petit lecteur doit activer pour sortir le T-rex de son oeuf, ouvrir sa puissante mâchoire, lui faire attaquer le tricératops, etc. Un moyen de rendre la lecture accessible et interactive ! Une fabrication solide Un bel objet à manipuler avec de jolies illustrations, tendres et précises. Conçu pour résister aux petites mains des enfants.