Un grand week-end à Paris

Vivez un séjour inoubliable à Paris grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendances... - Des expériences uniques et des activités originales : danser sur les quais de Seine, courir les galeries d'art, s'aventurer sur les rails de la Petite Ceinture, suivre un parcours VIP au Père-Lachaise... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos meilleures adresses Made In Paris, nos plus beaux concepts stores, nos meilleurs points de vue, nos meilleurs brunchs, nos meilleures terrasses... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant visites culturelles et échappées dans des parcs, jolies boutiques, pauses dans un coffee shop ou un glacier. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable.