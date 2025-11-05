Inscription
#Beaux livres

Un grand week-end à Paris

Collectif, Hachette

Vivez un séjour inoubliable à Paris grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendances... - Des expériences uniques et des activités originales : danser sur les quais de Seine, courir les galeries d'art, s'aventurer sur les rails de la Petite Ceinture, suivre un parcours VIP au Père-Lachaise... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos meilleures adresses Made In Paris, nos plus beaux concepts stores, nos meilleurs points de vue, nos meilleurs brunchs, nos meilleures terrasses... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant visites culturelles et échappées dans des parcs, jolies boutiques, pauses dans un coffee shop ou un glacier. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable.

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Ile-de-France

Retrouver tous les articles sur Un grand week-end à Paris par Collectif, Hachette

Un grand week-end à Paris

Collectif, Hachette

Paru le 19/11/2025

224 pages

Hachette

10,95 €

9782017310846
© Notice établie par ORB
