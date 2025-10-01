Pretty Savage

Elle dit qu'elle le déteste. Mais elle n'a jamais effacé le coeur qu'il a dessiné sur sa basket. Malena Angeli est une survivante. Elle a grandi dans les quartiers les plus chaotiques de Rome. Son mantra ? Ne jamais s'attacher. Ne jamais baisser la garde. Elevée à la dure par un beau-père violent, elle a appris à se débrouiller seule et à faire ce qu'il faut pour tenir bon, même quand tout vacille. Son quotidien ? Solitude et une place fragile dans un lycée de prestige où elle n'évolue parmi les gosses de riches que grâce à une bourse d'études. Parmi eux, Samaël Belmonte. Arrogant, magnétique, étoile montante du football italien... et surtout, son pire cauchemar. Il est tout ce qu'elle méprise, et pourtant, il semble déterminé à l'avoir. Elle l'évite. Il la traque. Elle le hait. Il la veut. Elle sait qu'il est dangereux. Il sait qu'elle lui échappe. Mais aucun des deux ne peut détourner les yeux. Et si la haine n'était qu'un prélude à l'embrasement ?