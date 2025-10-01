Inscription
#Roman francophone

Pretty Savage

Elena May

ActuaLitté
Elle dit qu'elle le déteste. Mais elle n'a jamais effacé le coeur qu'il a dessiné sur sa basket. Malena Angeli est une survivante. Elle a grandi dans les quartiers les plus chaotiques de Rome. Son mantra ? Ne jamais s'attacher. Ne jamais baisser la garde. Elevée à la dure par un beau-père violent, elle a appris à se débrouiller seule et à faire ce qu'il faut pour tenir bon, même quand tout vacille. Son quotidien ? Solitude et une place fragile dans un lycée de prestige où elle n'évolue parmi les gosses de riches que grâce à une bourse d'études. Parmi eux, Samaël Belmonte. Arrogant, magnétique, étoile montante du football italien... et surtout, son pire cauchemar. Il est tout ce qu'elle méprise, et pourtant, il semble déterminé à l'avoir. Elle l'évite. Il la traque. Elle le hait. Il la veut. Elle sait qu'il est dangereux. Il sait qu'elle lui échappe. Mais aucun des deux ne peut détourner les yeux. Et si la haine n'était qu'un prélude à l'embrasement ?

Par Elena May
Chez Shingfoo

|

Auteur

Elena May

Editeur

Shingfoo

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Pretty Savage

Elena May

Paru le 01/10/2025

352 pages

Shingfoo

16,00 €

9782379873881
© Notice établie par ORB
