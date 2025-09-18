Où va la France ?

De la vague d'attentats islamistes initiée par les tueries de Mohammed Merah en 2012 au bouleversement partisan de la présidentielle 2017, de l'onde de choc du mouvement #MeToo à celle de la pandémie de Covid, la France a éprouvé, ces quinze dernières années, de nombreux bouleversements. Elle a aussi connu un certain nombre de mutations à plus ou moins bas bruit qui ont transformé sa structure politique, économique, sociale, géographique ou culturelle. Comment les Français veulent-ils vivre ? Où veulent-ils habiter ? Qui et quoi choisissent-ils de croire ? Qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les divise ? Du brouillage des frontières sexuelles à la tectonique des plaques territoriales, de la coagulation du clivage environnemental à la différenciation sociale devant les écrans, ce numéro des Grands Dossiers de Sciences Humaines revient en longueur sur les métamorphoses qui vont façonner le deuxième quart de siècle à venir en France.