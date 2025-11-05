Inscription
#Imaginaire

La rose dans les ténèbres

Mirabelle Quemener, Danie Ware

ActuaLitté
Opale est un monde-sanctuaire chatoyant de saints et de soldats, chéri par l'Empereur lui-même. Envoyées pour récupérer le crâne de la révérée Sainte Veres, la Soeur Supérieure Augusta de l'Ordre de la Rose Sanglante et son escouade se retrouvent en plein milieu du festival le plus sacré de la capitale, un temps de célébration et de vénération. Mais tout ne va pas au mieux dans ce meilleur des mondes, en dépit de ce que le gouvernement planétaire voudrait lui faire croire. Les troubles politiques bouillonnent sous la surface, et les attaques de rebelles mordillent les faubourgs de la cité. Pourtant, la menace la plus dangereuse n'a pas encore émergé. Alors qu'il devient horriblement apparent qu'un culte Genestealer a ses griffes bien plantées dans la peau de la planète, les Soeurs se rendent compte que cela ne peut signifier qu'une seule chose : une flotte-ruche est en chemin pour Opale, et c'est la fin du monde.

Par Mirabelle Quemener, Danie Ware
Games Workshop

|

Auteur

Mirabelle Quemener, Danie Ware

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

La rose dans les ténèbres

Danie Ware trad. Mirabelle Quemener

Paru le 05/11/2025

405 pages

Games Workshop

15,00 €

ActuaLitté
9781836092568
