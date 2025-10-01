Les Gardiens de baguette magique : un ciel plein de dragons - édition reliée

Charmille, jeune sorcière de baguette magique, a été trouvée dans un chaudron quand elle était bébé et recueillie par Tante Chaudronille. Comme sa gardienne, elle rêve de devenir chapelière dans son petit village au milieu de la forêt du Museau Affamé. Mais sa vie bascule quand Tante Chaudronille se fait enlever par un chapeau croque-mitaine ! Avec l'aide de ses fi dèles couvre-chefs ensorcelés, de son chat Egypte couvert de bandelettes et de son ami Tolden, Charmille est prête à braver tous les dangers pour retrouver sa tante disparue. Magie végétale, créatures fascinantes et secrets bien gardés : le premier tome d'une saga ébouriffante.