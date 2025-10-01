Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Les Noces des lucioles Tome 5

Mathilde Vaillant, Oreco Tachibana

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la demande d'Asagiri, une courtisane qui dirige l'île dans l'ombre, Satoko et Shinpei sortent faire une emplette pour elle. Ce moment passé tous les deux permet à Satoko d'apprendre à mieux connaître Shinpei, ce qui fait germer en elle de nouveaux sentiments. Seulement, Kotaro ne voit pas ce rapprochement d'un bon oeil, tant comme garde du corps qu'en tant qu'homme, et tente de les séparer ! Alors que les sentiments de chacun évoluent rapidement, l'histoire avance elle aussi à un rythme effréné !

Par Mathilde Vaillant, Oreco Tachibana
Chez Glénat

|

Auteur

Mathilde Vaillant, Oreco Tachibana

Editeur

Glénat

Genre

Josei/femme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Noces des lucioles Tome 5 par Mathilde Vaillant, Oreco Tachibana

Commenter ce livre

 

Les Noces des lucioles Tome 5

Oreco Tachibana trad. Mathilde Vaillant

Paru le 01/10/2025

192 pages

Glénat

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070253
9782344070253
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.