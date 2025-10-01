Les Noces des lucioles Tome 5

A la demande d'Asagiri, une courtisane qui dirige l'île dans l'ombre, Satoko et Shinpei sortent faire une emplette pour elle. Ce moment passé tous les deux permet à Satoko d'apprendre à mieux connaître Shinpei, ce qui fait germer en elle de nouveaux sentiments. Seulement, Kotaro ne voit pas ce rapprochement d'un bon oeil, tant comme garde du corps qu'en tant qu'homme, et tente de les séparer ! Alors que les sentiments de chacun évoluent rapidement, l'histoire avance elle aussi à un rythme effréné !