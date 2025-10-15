Le théâtre de Nevers

Il aura fallu tout le XIXe siècle et trois campagnes de travaux pour donner à la ville de Nevers son petit théâtre à l'italienne, " véritable bonbonnière, du meilleur goût et du plus gracieux effet ". Les débuts sont laborieux : engagée par une " société de capitalistes " mais achevée par la Ville, la construction du bâtiment conçu par l'ingénieur Lebrun s'étale sur quinze ans, de 1809 à 1824. Les deux campagnes suivantes nous livrent la salle actuelle : celle de 1853, sous la direction du peintre décorateur Saint-Léon, lui donne sa disposition tandis que son décor est issu de celle de 1898-1899, dirigée par l'architecte Brazeau, assisté du sculpteur Flandrin et du peintre Vernon. Les travaux menés de 2015 à 2018 ont redonné tout son éclat à l'édifice, auquel ne manque désormais que son plafond, en cours de restauration. Surprise du chantier : la dépose de la toile de Vernon a permis de retrouver, encore en place, celle de Saint-Léon masquée depuis plus d'un siècle. Le Petit Théâtre est décidément bien singulier. A l'intérieur du livre, retrouvez un marque-page pour découvrir l'épisode du podcast " Paroles d'inventaire " dédié au Théâtre de Nevers.